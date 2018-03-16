rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 марта 2018, 10:58

Published 16 марта 2018, 10:58

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Жалующимся на парковку Левенцовки в Ростове предложили начать оплачивать ее

16 марта 2018, 10:58
Сюжет
Новости Ростова
Жителям микрорайона Левенцовский в Западном жилом массиве города Ростова-на-Дону, которые недовольны отсутствием достаточного количества мест на парковке перед домами, застройщик предложил оставлять машины на платных парковках, сообщил RostovGazeta представитель департамента по связям с общественностью АО "Патриот".

Ранее жители микрорайона пожаловались на то, что им негде парковаться, из-за чего люди бросают машины на тротуарах и газонах.

"Рядом с жилым районом есть автостоянки, которые, как показывает практика, чаще всего пустуют, так как жители прилагают все усилия, чтобы оставить машину в 50 метрах от подъезда", - отметил он.

Чтобы жители микрорайона не оставляли машины на газонах, застройщик устанавливает бетонные полусферы, которые преграждают путь для машин.

Собеседник агентства также считает, что количества парковочных мест в Левенцовке по нормативам для многоэтажек достаточно, и увеличивать число машиномест не будут ни в уже построенных микрорайонах (первый и третий), ни в строящихся (пятый, шестой). "Дополнительных мест в сданных проектах мы создавать не планируем", - заявил представитель застройщика.

Микрорайон возводит группа компаний "Интеко". Помимо микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону, компания также строит ЖК "Акварель" в центре города. Помимо Ростова, компания также строит дома в Москве и Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Застройщик "Суворовского" в Ростове попался на строительстве с нарушениями
#Общество#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика