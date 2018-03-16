Жалующимся на парковку Левенцовки в Ростове предложили начать оплачивать ее

Собеседник агентства также считает, что количества парковочных мест в Левенцовке по нормативам для многоэтажек достаточно, и увеличивать число машиномест не будут ни в уже построенных микрорайонах (первый и третий), ни в строящихся (пятый, шестой). "Дополнительных мест в сданных проектах мы создавать не планируем", - заявил представитель застройщика.