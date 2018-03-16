Жалующимся на парковку Левенцовки в Ростове предложили начать оплачивать ее

Posted 16 марта 2018, 10:58
Published 16 марта 2018, 10:58
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
Ранее жители микрорайона пожаловались на то, что им негде парковаться, из-за чего люди бросают машины на тротуарах и газонах.
"Рядом с жилым районом есть автостоянки, которые, как показывает практика, чаще всего пустуют, так как жители прилагают все усилия, чтобы оставить машину в 50 метрах от подъезда", - отметил он.
Чтобы жители микрорайона не оставляли машины на газонах, застройщик устанавливает бетонные полусферы, которые преграждают путь для машин.
Собеседник агентства также считает, что количества парковочных мест в Левенцовке по нормативам для многоэтажек достаточно, и увеличивать число машиномест не будут ни в уже построенных микрорайонах (первый и третий), ни в строящихся (пятый, шестой). "Дополнительных мест в сданных проектах мы создавать не планируем", - заявил представитель застройщика.
Микрорайон возводит группа компаний "Интеко". Помимо микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону, компания также строит ЖК "Акварель" в центре города. Помимо Ростова, компания также строит дома в Москве и Санкт-Петербурге.