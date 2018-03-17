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Posted 17 марта 2018, 03:06

Published 17 марта 2018, 03:06

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Роль Айседоры Дункан в фильме об Есенине может достаться Марион Котийяр

17 марта 2018, 03:06
Звезда французского кино Марион Котийяр может исполнить роль супруги русского поэта Сергея Есенина Айседоры Дункан в фильме Клима Шипенко, пишет "Газета.ru".

По словам самого режиссера Клима Шипенко, исполнителя главной роли пока не нашли, предполагается, что подбор актеров займет много времени. Между тем, он поведал, что на роль Айседоры Дункан была приглашена Марион Котийяр, с ней ведутся переговоры.

Фильм расскажет о последних днях жизни русского классика, а также посвящен расследованию загадочных обстоятельств смерти поэта. На большие экраны картина выйдет в 2019 году.

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#Культура#Новости
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