Роль Айседоры Дункан в фильме об Есенине может достаться Марион Котийяр

По словам самого режиссера Клима Шипенко, исполнителя главной роли пока не нашли, предполагается, что подбор актеров займет много времени. Между тем, он поведал, что на роль Айседоры Дункан была приглашена Марион Котийяр, с ней ведутся переговоры.