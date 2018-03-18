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Posted 18 марта 2018, 14:59

Published 18 марта 2018, 14:59

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

"Вброс" в Ростовской области могли сделать по ошибке - эксперт

18 марта 2018, 14:59
Избиратель, которого сняли на видео в Ростовской области утром, мог кинуть два бюллетеня вместо одного по ошибке, считает представитель "Центра общественного наблюдения" политолог Александр Джадов.

В сети появилась видеозапись, на которой якобы зафиксирован вброс бюллетеней на выборах президента. Отмечено, что событие произошло в поселке Чкаловском.

"Есть одна спорная запись, которую сделали в десять часов. Мое личное мнение, что там два бюллетеня, и это смешно для вброса. Мы давно наблюдаем за выборным процессом и видели некоторых злоумышленников, два бюллетеня - это несерьезно", - сказал эксперт. По его мнению, если человек под камерой будет совершать преступление, то явно не в таких масштабах.

"Человек перепутал, наверное, общественное голосование за благоустройство и основное голосование, кинул все в одну урну", - предположил Джадов. Он назвал вторую возможную причину "вброса": часто люди, которые голосуют оппозиционно, кладут белый лист бумаги, чтобы закрыть свое волеизъявление. "Любой, кто был при подсчете голосов, видел достаточно белых листов бумаги, в которые суперсознательные граждане зачем-то заворачивают свой бюллетень", - добавил он.

Выборы главы государства проходят в воскресенье, избирательные участки закроются в 20.00. На данный момент не сообщалось серьезных нарушениях выборного процесса в Ростовкой области.

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#Политика#Новости#Видео
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