"Вброс" в Ростовской области могли сделать по ошибке - эксперт

"Есть одна спорная запись, которую сделали в десять часов. Мое личное мнение, что там два бюллетеня, и это смешно для вброса. Мы давно наблюдаем за выборным процессом и видели некоторых злоумышленников, два бюллетеня - это несерьезно", - сказал эксперт. По его мнению, если человек под камерой будет совершать преступление, то явно не в таких масштабах.