"Вброс" в Ростовской области могли сделать по ошибке - эксперт

Posted 18 марта 2018, 14:59
Published 18 марта 2018, 14:59
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
В сети появилась видеозапись, на которой якобы зафиксирован вброс бюллетеней на выборах президента. Отмечено, что событие произошло в поселке Чкаловском.
"Есть одна спорная запись, которую сделали в десять часов. Мое личное мнение, что там два бюллетеня, и это смешно для вброса. Мы давно наблюдаем за выборным процессом и видели некоторых злоумышленников, два бюллетеня - это несерьезно", - сказал эксперт. По его мнению, если человек под камерой будет совершать преступление, то явно не в таких масштабах.
"Человек перепутал, наверное, общественное голосование за благоустройство и основное голосование, кинул все в одну урну", - предположил Джадов. Он назвал вторую возможную причину "вброса": часто люди, которые голосуют оппозиционно, кладут белый лист бумаги, чтобы закрыть свое волеизъявление. "Любой, кто был при подсчете голосов, видел достаточно белых листов бумаги, в которые суперсознательные граждане зачем-то заворачивают свой бюллетень", - добавил он.
Выборы главы государства проходят в воскресенье, избирательные участки закроются в 20.00. На данный момент не сообщалось серьезных нарушениях выборного процесса в Ростовкой области.