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Posted 20 марта 2018, 12:20

Published 20 марта 2018, 12:20

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Четверть строительных компаний Ростовской области убыточны

20 марта 2018, 12:20
Число убыточных организаций в сфере строительства в Ростовской области в 2017 году соcтавило 26,7%, сообщило облправительство.

"При этом сумма убытков средних и крупных компаний отрасли за указанный период составила более 604 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

Годом ранее доля убыточных строительных компаний составляла 21% с общей суммой убытков в 542 миллиона рублей.

Вместе с этим на 6,3% уменьшилось количество рабочих отрасли, а средняя заработная плата достигла 25 тысяч рублей, что на 8,2% больше, чем в 2016 году.

Объем выполненных работ в сфере строительства по отношению к предыдущему году составил 100,1% или свыше 161 миллиарда рублей.

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#Экономика#Новости
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