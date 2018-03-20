Четверть строительных компаний Ростовской области убыточны

Posted 20 марта 2018, 12:20
Published 20 марта 2018, 12:20
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"При этом сумма убытков средних и крупных компаний отрасли за указанный период составила более 604 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Годом ранее доля убыточных строительных компаний составляла 21% с общей суммой убытков в 542 миллиона рублей.
Вместе с этим на 6,3% уменьшилось количество рабочих отрасли, а средняя заработная плата достигла 25 тысяч рублей, что на 8,2% больше, чем в 2016 году.
Объем выполненных работ в сфере строительства по отношению к предыдущему году составил 100,1% или свыше 161 миллиарда рублей.
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