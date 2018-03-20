Число подростков-наркоманов выросло вдвое в Ростовской области за год

Posted 20 марта 2018, 07:14
Published 20 марта 2018, 07:14
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
"Число подростков, больных наркоманией, составило 17 человек, что несколько выше, чем в предыдущие пять лет: в 2016 году – 10 подростков, в 2015 – восемь подростков, в 2013 – три подростка", ― рассказала Чувенкова.
Она отметила, что при этом не выявлено ни одного случая зависимости от героина и других опиоидов.
"Выявлено 16 человек с употреблением психостимуляторов и еще нескольких средств. Это почти в два раза выше, чем в 2016 году, и в три ― раза по сравнению с 2015 годом", ― уточнила представитель наркодиспансера.
В целом количество людей, употребляющих наркотики, в Ростовской области сократилось на 5,3%. В 2017 году этот показатель был равен 14,5 тысячи человек.