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Posted 20 марта 2018, 07:14

Published 20 марта 2018, 07:14

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Число подростков-наркоманов выросло вдвое в Ростовской области за год

20 марта 2018, 07:14
Количество подростков, больных наркоманией, увеличилось почти в два раза в Ростовской области в 2017 году, рассказал корреспонденту RostovGazeta исполняющая обязанности главного врача Наркологического диспансера Ростовской области Татьяна Чувенкова.

"Число подростков, больных наркоманией, составило 17 человек, что несколько выше, чем в предыдущие пять лет: в 2016 году – 10 подростков, в 2015 – восемь подростков, в 2013 – три подростка", ― рассказала Чувенкова.

Она отметила, что при этом не выявлено ни одного случая зависимости от героина и других опиоидов.

"Выявлено 16 человек с употреблением психостимуляторов и еще нескольких средств. Это почти в два раза выше, чем в 2016 году, и в три раза по сравнению с 2015 годом", ― уточнила представитель наркодиспансера.

В целом количество людей, употребляющих наркотики, в Ростовской области сократилось на 5,3%. В 2017 году этот показатель был равен 14,5 тысячи человек.

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