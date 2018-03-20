МВД не комментирует обыски по делу экс-главы отдела коррупции в Ростове

Информация об обысках в особняке Пака появилась во вторник. На опубликованном в Сети видео видно, как оперативники находят в тайниках подозреваемого сотни купюр в иностранной и российской валюте. Во вторник ростовские СМИ сообщили о том, что обыски прошли также в квартирах возможных сообщников Пака в Ростове. В МВД данную информацию не стали комментировать.