МВД не комментирует обыски по делу экс-главы отдела коррупции в Ростове

Posted 20 марта 2018, 12:24
Published 20 марта 2018, 12:24
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Информация об обысках в особняке Пака появилась во вторник. На опубликованном в Сети видео видно, как оперативники находят в тайниках подозреваемого сотни купюр в иностранной и российской валюте. Во вторник ростовские СМИ сообщили о том, что обыски прошли также в квартирах возможных сообщников Пака в Ростове. В МВД данную информацию не стали комментировать.
"У меня никаких комментариев по этому поводу нет и информации тоже", - сообщил Розин.
Вячеслав Пак в Ростовской области занимал должность замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. Он был начальником оперативно-розыскной части по налоговым преступлениям. После этого возглавил налоговую по Приокскому району Нижнего Новгорода.
Обыски у Пака прошли после того, как в Москве за получение взятки в особо крупном размере задержали его непосредственного начальника – главу ФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова. Ранее он был начальником ФНС по Ростовской области.
В пресс-службе ФСБ по региону также отметили, что "конкретно сегодня в отношении Пака никаких следственных действий не проводится".