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Posted 20 марта 2018, 12:24

Published 20 марта 2018, 12:24

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

МВД не комментирует обыски по делу экс-главы отдела коррупции в Ростове

20 марта 2018, 12:24
В МВД не комментируют обыски в квартирах возможных сообщников из Ростова-на-Дону экс-главы отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД России по региону Вячеслава Пака, сообщил RostovGazeta начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону, майор внутренней службы Константин Розин.

Информация об обысках в особняке Пака появилась во вторник. На опубликованном в Сети видео видно, как оперативники находят в тайниках подозреваемого сотни купюр в иностранной и российской валюте. Во вторник ростовские СМИ сообщили о том, что обыски прошли также в квартирах возможных сообщников Пака в Ростове. В МВД данную информацию не стали комментировать.

"У меня никаких комментариев по этому поводу нет и информации тоже", - сообщил Розин.

Вячеслав Пак в Ростовской области занимал должность замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. Он был начальником оперативно-розыскной части по налоговым преступлениям. После этого возглавил налоговую по Приокскому району Нижнего Новгорода.

Обыски у Пака прошли после того, как в Москве за получение взятки в особо крупном размере задержали его непосредственного начальника – главу ФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова. Ранее он был начальником ФНС по Ростовской области.

В пресс-службе ФСБ по региону также отметили, что "конкретно сегодня в отношении Пака никаких следственных действий не проводится".

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