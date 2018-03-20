На платформе Volvo построят кроссовер Lotus

Posted 20 марта 2018, 11:00
Published 20 марта 2018, 11:00
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
"Владельцем Lotus является концерн Geely, он же владеет Volvo. Теперь бренды будут делиться друг с другом технологиями", - сказано в сообщении.
Volvo предоставит Lotus платформу, а также электрическую составляющую своих машин. Собирать новый кроссовер планируется в Китае, однако страной-производителем может стать и Великобритания.
На данный момент нет информации, когда появится новая модель.
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