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Posted 20 марта 2018, 11:00

Published 20 марта 2018, 11:00

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

На платформе Volvo построят кроссовер Lotus

20 марта 2018, 11:00
Организация Lotus создаст первый свой кроссовер на базе платформы SPA, ее использует Volvo, информирует "Коммерсант".

"Владельцем Lotus является концерн Geely, он же владеет Volvo. Теперь бренды будут делиться друг с другом технологиями", - сказано в сообщении.

Volvo предоставит Lotus платформу, а также электрическую составляющую своих машин. Собирать новый кроссовер планируется в Китае, однако страной-производителем может стать и Великобритания.

На данный момент нет информации, когда появится новая модель.

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#Технологии#Новости
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