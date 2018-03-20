Стало известно расписание матчей ФК "Ростов" до конца сезона

Кроме того, 29 апреля в 19.00 в донской столице пройдет матч с "Тосно". Со "Спартаком" "Ростов" сыграет на выезде 5 мая в 19.00. Последний матч состоится с "Уралом". Его организуют в Ростове 13 мая в 14.00.