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Posted 20 марта 2018, 06:18

Published 20 марта 2018, 06:18

Modified 1 октября, 14:01

Updated 1 октября, 14:01

Стало известно расписание матчей ФК "Ростов" до конца сезона

20 марта 2018, 06:18
Определились даты футбольных матчей, в которых поучаствует клуб "Ростов" в рамках чемпионата РФ, сообщается на сайте команды.

Первую игру ростовчане проведут 1 апреля с ЦСКА. Она пройдет в донской столице и начнется в 19.00 мск. Далее "Ростов" на выезде сразится с "Локомотивом". Матч состоится 8 апреля в 16.30.

После этого 15 апреля ростовчане дома сыграют с "СКА-Хабаровск". Встреча начнется в 19.00. На выезде "Ростов" сыграет 21 апреля в 16.00 с казанским "Рубином".

Кроме того, 29 апреля в 19.00 в донской столице пройдет матч с "Тосно". Со "Спартаком" "Ростов" сыграет на выезде 5 мая в 19.00. Последний матч состоится с "Уралом". Его организуют в Ростове 13 мая в 14.00.

Сейчас ростовчане находятся на 10 месте в турнирной таблице.

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