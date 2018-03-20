Стало известно расписание матчей ФК "Ростов" до конца сезона

Posted 20 марта 2018, 06:18
Published 20 марта 2018, 06:18
Modified 1 октября, 14:01
Updated 1 октября, 14:01
Первую игру ростовчане проведут 1 апреля с ЦСКА. Она пройдет в донской столице и начнется в 19.00 мск. Далее "Ростов" на выезде сразится с "Локомотивом". Матч состоится 8 апреля в 16.30.
После этого 15 апреля ростовчане дома сыграют с "СКА-Хабаровск". Встреча начнется в 19.00. На выезде "Ростов" сыграет 21 апреля в 16.00 с казанским "Рубином".
Кроме того, 29 апреля в 19.00 в донской столице пройдет матч с "Тосно". Со "Спартаком" "Ростов" сыграет на выезде 5 мая в 19.00. Последний матч состоится с "Уралом". Его организуют в Ростове 13 мая в 14.00.
Сейчас ростовчане находятся на 10 месте в турнирной таблице.
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