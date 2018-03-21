Рынку высшего профобразования необходима зачистка

Впрочем, в "заочке" нет ничего плохого, если она существует в рамках серьезного вуза, считает эксперт. Даже в советское время существовали отраслевые государственные Всесоюзные институты заочного обучения, но они находились пот жесточайшим контролем серьезных учебных заведений, например Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова или МГУ. Негосударственные заочные вузы могли размещаться в маленьких офисах с тремя кабинетами — для ректора, его заместителя и бухгалтера. Ни о каком уровне профессионального обучения речи и быть не могло. На сегодняшний день, до половины студентов в России являются заочниками.