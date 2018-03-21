rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта 2018, 14:03

Published 21 марта 2018, 14:03

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Рынку высшего профобразования необходима зачистка

21 марта 2018, 14:03
Ажиотажный спрос на юристов, экономистов и менеджеров в конце прошлого столетия способствовал тому, что институты стали появляться как грибы после дождя, сообщил эксперт Дмитрий Евстигнеев в интервью изданию "Новые известия".

По его словам, хорошо, если подобные учебные заведения открывались на базе бывших ПТУ или техникумов, но зачастую вузы появлялись просто на пустом месте. Бизнес на высшем образовании делали люди вообще не имеющие отношения к педагогике или научной деятельности. Так, за 20 лет в России число вузов удвоилось, причем львиная доля таких учебных заведений являлись, по словам президента РФ Владимира Путина, просто "лабораторией по штампованию корочек".

Как отметил спикер, через какое-то время работодатели получили специалистов с очень низким уровнем знаний. На рынок труда вышли псевдоюристы и псевдоэкономисты. Работодателей часто шокирует не просто полное отсутствие профессиональной подготовки, но и полная безграмотность выпускников вузов.

Кроме того, появилось немало вузов, ориентированных на заочную форму обучения.

Впрочем, в "заочке" нет ничего плохого, если она существует в рамках серьезного вуза, считает эксперт. Даже в советское время существовали отраслевые государственные Всесоюзные институты заочного обучения, но они находились пот жесточайшим контролем серьезных учебных заведений, например Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова или МГУ. Негосударственные заочные вузы могли размещаться в маленьких офисах с тремя кабинетами — для ректора, его заместителя и бухгалтера. Ни о каком уровне профессионального обучения речи и быть не могло. На сегодняшний день, до половины студентов в России являются заочниками.

Евстигнеев считает, что без жесткого регулирования этой сферы не обойтись. Согласно закону "Об образовании в РФ" в стране проводится ежегодный мониторинг эффективности заведений высшего профессионального образования. Благодаря таким "чисткам" число вузов, имитирующих образовательную деятельность, сокращается. Так, за пять лет количество аккредитованных вузов и филиалов упало более, чем вдвое.

Это было необходимо для того, чтобы вернуть высшему образованию статус элитарного, но не с точки зрения финансов. Необходимо позволить способным детям из небогатых получать качественное образование. Это означает, что поступить в вуз сможет не каждый, и если ребенок с трудом окончил школу, о каком университетском дипломе может идти речь?

То и дело в СМИ появляется информация о лишении вузов лицензии и плохого в этом ничего нет, считает эксперт. В будущем родители не будут тратить деньги впустую, а дети не будут терять время на обучение, ненужной им профессии. На рынке труда станет меньше безработных и больше по-настоящему грамотных специалистов. А диплом о высшем образовании станет не просто корочкой, а знаком качества молодого специалиста.

р2

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика