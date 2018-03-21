Рынку высшего профобразования необходима зачистка

Posted 21 марта 2018, 14:03
Published 21 марта 2018, 14:03
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
По его словам, хорошо, если подобные учебные заведения открывались на базе бывших ПТУ или техникумов, но зачастую вузы появлялись просто на пустом месте. Бизнес на высшем образовании делали люди вообще не имеющие отношения к педагогике или научной деятельности. Так, за 20 лет в России число вузов удвоилось, причем львиная доля таких учебных заведений являлись, по словам президента РФ Владимира Путина, просто "лабораторией по штампованию корочек".
Как отметил спикер, через какое-то время работодатели получили специалистов с очень низким уровнем знаний. На рынок труда вышли псевдоюристы и псевдоэкономисты. Работодателей часто шокирует не просто полное отсутствие профессиональной подготовки, но и полная безграмотность выпускников вузов.
Кроме того, появилось немало вузов, ориентированных на заочную форму обучения.
Впрочем, в "заочке" нет ничего плохого, если она существует в рамках серьезного вуза, считает эксперт. Даже в советское время существовали отраслевые государственные Всесоюзные институты заочного обучения, но они находились пот жесточайшим контролем серьезных учебных заведений, например Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова или МГУ. Негосударственные заочные вузы могли размещаться в маленьких офисах с тремя кабинетами — для ректора, его заместителя и бухгалтера. Ни о каком уровне профессионального обучения речи и быть не могло. На сегодняшний день, до половины студентов в России являются заочниками.
Евстигнеев считает, что без жесткого регулирования этой сферы не обойтись. Согласно закону "Об образовании в РФ" в стране проводится ежегодный мониторинг эффективности заведений высшего профессионального образования. Благодаря таким "чисткам" число вузов, имитирующих образовательную деятельность, сокращается. Так, за пять лет количество аккредитованных вузов и филиалов упало более, чем вдвое.
Это было необходимо для того, чтобы вернуть высшему образованию статус элитарного, но не с точки зрения финансов. Необходимо позволить способным детям из небогатых получать качественное образование. Это означает, что поступить в вуз сможет не каждый, и если ребенок с трудом окончил школу, о каком университетском дипломе может идти речь?
То и дело в СМИ появляется информация о лишении вузов лицензии и плохого в этом ничего нет, считает эксперт. В будущем родители не будут тратить деньги впустую, а дети не будут терять время на обучение, ненужной им профессии. На рынке труда станет меньше безработных и больше по-настоящему грамотных специалистов. А диплом о высшем образовании станет не просто корочкой, а знаком качества молодого специалиста.
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