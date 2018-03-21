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Posted 21 марта 2018, 11:20

Published 21 марта 2018, 11:20

Modified 1 октября, 15:39

Updated 1 октября, 15:39

СК начал проверку после гибели ростовчанки из-за падения дерева

21 марта 2018, 11:20
Сюжет
Новости Ростова
Следствие в Ростове-на-Дону начало проверку после падения дерева на девушку, пострадавшая скончалась, информирует региональное УСКР.

"В среду на улицуе Пушкинской произошло частичное обрушение дерева. Пострадавшей оказалась 21-летняя девушка, она скончалась от полученных травм", - сказано в сообщении.

Сейчас проводится доследственная проверка. Специалисты выяснят все обстоятельства случившегося.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что муж девушки и ее маленький сын попали в медучреждение.

Пользователи в соцсетях потребовали наказать виновных.

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#Новости Ростова#Новости
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