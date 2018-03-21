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Posted 21 марта 2018, 03:00

Published 21 марта 2018, 03:00

Modified 17 сентября 2022, 14:58

Updated 17 сентября 2022, 14:58

Снимки улучшенного Subaru Forester появились в Сети

21 марта 2018, 03:00
В Интернете разместили фотографии обновленного кроссовера Subaru Forester, премьера которого состоится в конце марта, информирует издание Avtonovostidnya.

"На снимке показана брошюра, на которой видно новое авто без камуфляжа. О подлинности изображений станет известно во время премьеры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что премьера состоится в Нью-Йорке. На новых снимках задние фонари полностью совпадают с теми, что были изображены в тизере.

О технических параметрах информации не появлялось. Однако есть предположения, что авто получит оппозитные четырехцилиндровые моторы.

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