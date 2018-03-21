Снимки улучшенного Subaru Forester появились в Сети

Posted 21 марта 2018, 03:00
Published 21 марта 2018, 03:00
Modified 17 сентября 2022, 14:58
Updated 17 сентября 2022, 14:58
"На снимке показана брошюра, на которой видно новое авто без камуфляжа. О подлинности изображений станет известно во время премьеры", - сказано в сообщении.
Отмечается, что премьера состоится в Нью-Йорке. На новых снимках задние фонари полностью совпадают с теми, что были изображены в тизере.
О технических параметрах информации не появлялось. Однако есть предположения, что авто получит оппозитные четырехцилиндровые моторы.
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