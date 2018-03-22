Победившие на выборах парки Ростова не успеют обустроить в 2018 году

Posted 22 марта 2018, 13:12
Published 22 марта 2018, 13:12
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
На ремонт может не хватить денег.
Напомним, ростовчане проголосовали за ремонт трех парков: сквера "Собино", парков "Северный" и "Осенний". По словам замглавы администрации по социальным вопросам Елены Кожуховой, сейчас проекты реконструкции этих территорий окончательно дорабатываются с тем, чтобы выйти на конкурс и отремонтировать их до конца года.
"Те территории, которые были определены, мы будем их благоустраивать. Но нам средств может не хватить, скорее всего не хватит", - заявил Кушнарев, добавляя, что один парк в Ростове реконструируют точно, два других останутся на будущий год, если финансирования не добавят.
Глава одного из региональных банков предложил позаимствовать деньги у населения. "В конце концов парки благоустраивают для них", - заявил коммерсант.
По словам Кожуховой, к реализации проектов могут привлечь бизнесменов.