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Posted 22 марта 2018, 13:12

Published 22 марта 2018, 13:12

Modified 17 сентября 2022, 14:59

Updated 17 сентября 2022, 14:59

Победившие на выборах парки Ростова не успеют обустроить в 2018 году

22 марта 2018, 13:12
Сюжет
Новости Ростова
Все три парка, за которые жители города Ростова-на-Дону голосовали во время прошедших в воскресенье выборов президента страны, не смогут отремонтировать до конца 2018 года, сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев.

На ремонт может не хватить денег.

Напомним, ростовчане проголосовали за ремонт трех парков: сквера "Собино", парков "Северный" и "Осенний". По словам замглавы администрации по социальным вопросам Елены Кожуховой, сейчас проекты реконструкции этих территорий окончательно дорабатываются с тем, чтобы выйти на конкурс и отремонтировать их до конца года.

"Те территории, которые были определены, мы будем их благоустраивать. Но нам средств может не хватить, скорее всего не хватит", - заявил Кушнарев, добавляя, что один парк в Ростове реконструируют точно, два других останутся на будущий год, если финансирования не добавят.

Глава одного из региональных банков предложил позаимствовать деньги у населения. "В конце концов парки благоустраивают для них", - заявил коммерсант.

По словам Кожуховой, к реализации проектов могут привлечь бизнесменов.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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