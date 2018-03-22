Победившие на выборах парки Ростова не успеют обустроить в 2018 году

"Те территории, которые были определены, мы будем их благоустраивать. Но нам средств может не хватить, скорее всего не хватит", - заявил Кушнарев, добавляя, что один парк в Ростове реконструируют точно, два других останутся на будущий год, если финансирования не добавят.