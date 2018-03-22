rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта 2018, 12:09

Published 22 марта 2018, 12:09

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

"Руки бы поотрывать": мэр Ростова ответил на разгром Казанской лестницы

22 марта 2018, 12:09
Сюжет
Новости Ростова
Вандалы в Ростове-на-Дону разгромили только отремонтированный спуск к Набережной по Газетному переулку, сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев.

"На Казанской лестнице раздолбали весь гранит, украли часть светильников. Я бы лично поймал и оторвал бы руки этим негодяям. Меня это очень сильно расстраивает", - заявил Кушнарев.

Он уточнил у заместителей на совещании, было ли подано заявление в полицию, на что получил ответ, что заместители пока подсчитывают ущерб, который причинили маргинальные группы. "Ущерб потом досчитаете, подайте заявление, и я прошу полицию очень серьезно подойти к поимке преступников", - сказал глава города.

По его словам, после происшествия этот участок будет оснащен видеокамерами. "В рамках проекта безопасный город обязательно должны появиться на данном участке камеры видеонаблюдения", - отметил Кушнарев. По его словам, сейчас объект планируют восстановить за счет внебюджетных средств.

#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика