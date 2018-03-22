"Руки бы поотрывать": мэр Ростова ответил на разгром Казанской лестницы

Posted 22 марта 2018, 12:09
Published 22 марта 2018, 12:09
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
"На Казанской лестнице раздолбали весь гранит, украли часть светильников. Я бы лично поймал и оторвал бы руки этим негодяям. Меня это очень сильно расстраивает", - заявил Кушнарев.
Он уточнил у заместителей на совещании, было ли подано заявление в полицию, на что получил ответ, что заместители пока подсчитывают ущерб, который причинили маргинальные группы. "Ущерб потом досчитаете, подайте заявление, и я прошу полицию очень серьезно подойти к поимке преступников", - сказал глава города.
По его словам, после происшествия этот участок будет оснащен видеокамерами. "В рамках проекта безопасный город обязательно должны появиться на данном участке камеры видеонаблюдения", - отметил Кушнарев. По его словам, сейчас объект планируют восстановить за счет внебюджетных средств.
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