"Руки бы поотрывать": мэр Ростова ответил на разгром Казанской лестницы

Он уточнил у заместителей на совещании, было ли подано заявление в полицию, на что получил ответ, что заместители пока подсчитывают ущерб, который причинили маргинальные группы. "Ущерб потом досчитаете, подайте заявление, и я прошу полицию очень серьезно подойти к поимке преступников", - сказал глава города.