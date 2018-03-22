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Posted 22 марта 2018, 13:01

Published 22 марта 2018, 13:01

Modified 1 октября, 13:35

Updated 1 октября, 13:35

Свыше 22 тыс бутылок алкоголя изъяли в подпольном цеху в Ростове

22 марта 2018, 13:01
Нелегальный цех по производству алкогольных напитков обнаружили в Ростове-на-Дону, сообщил пресс-центр федеральной службы регулирования алкорынка.

"Производство располагалось на улице Тимошенко, всего сотрудники полиции изъяли свыше 22 бутылок с алкоголем и 20 тысяч литров спирта", - сказано в сообщении.

Сырье и оборудование нелегального цеха арестовали, соответствующие органы начали проверку.

Напомним, в начале марта в Миллерово обнаружили подпольный цех по изготовлению "элитного" алкоголя путем разбавления спирта водой с добавлением красителей. Тогда сотрудники полиции изъяли продукции на семь миллионов рублей.

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#Экономика#Новости#Видео
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