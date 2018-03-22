Заблокированный в ростовском Платове водитель согласился на компенсацию

Она добавила, что на парковке обозначены парковочные места, есть разметка. "Но то, как паркуются пассажиры, остается на их совести. Мест, на самом деле, достаточно. И даже в тот день, когда машины оказались заблокированы, свободные места на парковке были", - рассказала спикер. Ладейщикова сообщила, что подобные случаи периодически происходят, и каждый раз аэропорт предлагает водителям компенсацию. "На данный момент, ни одной заблокированной машины нет", - отметила она. Ладейщикова призвала пассажиров уважительно относиться друг к другу и парковаться так, чтобы не причинять неудобств стоящим рядом автомобилям.