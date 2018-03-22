Заблокированный в ростовском Платове водитель согласился на компенсацию

Posted 22 марта 2018, 12:23
Published 22 марта 2018, 12:23
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
Пользователь в социальной сети сообщил в среду, что его автомобиль оказался заблокирован на парковке Платова другими машинами. По его словам, представители аэропорта ему предложили уехать домой на такси или подождать, пока он сможет забрать авто, но его такой вариант не устраивал. В итоге пользователь "по своим связям" достал номер заблокировавшего автовладельца и прождал больше семи часов, когда тот откроет проезд.
"Пассажир к нам, действительно, обращался. Мы предложили ему компенсировать стоимость поездки на такси и стоимость простоя. По нашей информации, он согласился на эти меры. Но то, с чем он согласился и то, что написано в соцсетях немного разнится", - сообщила спикер.
Она добавила, что на парковке обозначены парковочные места, есть разметка. "Но то, как паркуются пассажиры, остается на их совести. Мест, на самом деле, достаточно. И даже в тот день, когда машины оказались заблокированы, свободные места на парковке были", - рассказала спикер. Ладейщикова сообщила, что подобные случаи периодически происходят, и каждый раз аэропорт предлагает водителям компенсацию. "На данный момент, ни одной заблокированной машины нет", - отметила она. Ладейщикова призвала пассажиров уважительно относиться друг к другу и парковаться так, чтобы не причинять неудобств стоящим рядом автомобилям.