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Posted 23 марта 2018, 10:21

Published 23 марта 2018, 10:21

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Наркотики попытался пронести в колонию в Ростове работающий в ней бизнесмен

23 марта 2018, 10:21
Сюжет
Новости Ростова
Наркотическое средство обнаружили сотрудники исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону в личных вещах имеющего на территории ИК цех бизнесмена, сообщило региональное ГУФСИН.

"Мужчина, открывший на территории колонии цех по производству обуви, попытался пронести спрятанный в куске мыла метадон, являющийся сильнодействующим синтетическим наркотиком", - сказано в сообщении.

Предпринимателя задержали и вместе с изъятым наркотиком передали правоохранительным органам.

Напомним, за 2017 год в СИЗО и ИК Ростовской области пытались передать почти три килограмма наркотических средств.

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