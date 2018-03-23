Наркотики попытался пронести в колонию в Ростове работающий в ней бизнесмен

Posted 23 марта 2018, 10:21
Published 23 марта 2018, 10:21
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
"Мужчина, открывший на территории колонии цех по производству обуви, попытался пронести спрятанный в куске мыла метадон, являющийся сильнодействующим синтетическим наркотиком", - сказано в сообщении.
Предпринимателя задержали и вместе с изъятым наркотиком передали правоохранительным органам.
Напомним, за 2017 год в СИЗО и ИК Ростовской области пытались передать почти три килограмма наркотических средств.
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