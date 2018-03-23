Памятку для иностранцев создала Южная таможня перед ЧМ-2018

Posted 23 марта 2018, 13:11
Published 23 марта 2018, 13:11
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
Сведения о правилах прохождения таможенного контроля разместили на сайте управления.
В пямятке прописано, сколько товаров для личного пользования можно ввести на территорию ЮФО, как правильно подать декларацию и другие полезные сведения.
Напомним, на игры ЧМ-2018 в Ростов могут приехать президент Швейцарии и члены королевской семьи Саудовской Аравии. Уже подтвердил свой визит глава Южной Кореи.
Всего на охрану болельщиков в период мундиаля в Ростове выделили 35 миллионов рублей.
р3