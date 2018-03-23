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Posted 23 марта 2018, 13:11

Published 23 марта 2018, 13:11

Modified 17 сентября 2022, 14:59

Updated 17 сентября 2022, 14:59

Памятку для иностранцев создала Южная таможня перед ЧМ-2018

23 марта 2018, 13:11
Памятку для иностранцев на четырех языках приготовило Южное таможенное управление к Чемпионату мира пол футболу 2018 года, сообщает ЮТУ.

Сведения о правилах прохождения таможенного контроля разместили на сайте управления.

В пямятке прописано, сколько товаров для личного пользования можно ввести на территорию ЮФО, как правильно подать декларацию и другие полезные сведения.

Напомним, на игры ЧМ-2018 в Ростов могут приехать президент Швейцарии и члены королевской семьи Саудовской Аравии. Уже подтвердил свой визит глава Южной Кореи.

Всего на охрану болельщиков в период мундиаля в Ростове выделили 35 миллионов рублей.

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