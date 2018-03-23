Порядка 12 тысяч нелегалов трудоустроили официально в Ростове в 2017 году

Posted 23 марта 2018, 14:23
Published 23 марта 2018, 14:23
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
"Мы продолжаем работу по выявлению нелегальной занятости в городе. В прошлом году результатом этой работы стало заключение трудовых договоров с 12,2 тысячи работников", - отметил он.
Порядка двух тысяч работодателей в городе присоединились к трехстороннему соглашению и пообещали не платить своим сотрудникам "серые" зарплаты. Это порядка 40% от всех зарегистрированных предпринимателей. По словам Чернышова, задача городских властей на этот год - увеличить численность компаний, присоединившихся к соглашению, до 60%.