Порядка 12 тысяч нелегалов трудоустроили официально в Ростове в 2017 году

Порядка двух тысяч работодателей в городе присоединились к трехстороннему соглашению и пообещали не платить своим сотрудникам "серые" зарплаты. Это порядка 40% от всех зарегистрированных предпринимателей. По словам Чернышова, задача городских властей на этот год - увеличить численность компаний, присоединившихся к соглашению, до 60%.