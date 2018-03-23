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Posted 23 марта 2018, 14:23

Published 23 марта 2018, 14:23

Modified 17 сентября 2022, 14:59

Updated 17 сентября 2022, 14:59

Порядка 12 тысяч нелегалов трудоустроили официально в Ростове в 2017 году

23 марта 2018, 14:23
Сюжет
Новости Ростова
Порядка 12,2 тысячи нелегальных работников трудоустроили официально в прошедшем году в городе Ростове-на-Дону, сообщил замглавы администрации города по экономическим вопросам Дмитрий Чернышов.

"Мы продолжаем работу по выявлению нелегальной занятости в городе. В прошлом году результатом этой работы стало заключение трудовых договоров с 12,2 тысячи работников", - отметил он.

Порядка двух тысяч работодателей в городе присоединились к трехстороннему соглашению и пообещали не платить своим сотрудникам "серые" зарплаты. Это порядка 40% от всех зарегистрированных предпринимателей. По словам Чернышова, задача городских властей на этот год - увеличить численность компаний, присоединившихся к соглашению, до 60%.

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#Экономика#Новости Ростова#Новости
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