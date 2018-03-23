Стадион "Ростов-Арена" после ЧМ могут сделать бесплатным для детей

Posted 23 марта 2018, 13:36
Published 23 марта 2018, 13:36
Modified 1 октября, 13:38
Updated 1 октября, 13:38
"Вместе со взрослыми дети могли бы посещать стадион бесплатно. Такое уже реализовано в Австрии. Попробуем воплотить эту идею в жизнь в регионе", - заявил Голубев.
Эти сведения прозвучали во время обсуждения вопросов наследия ЧМ. Губернатор одобрил идею сенаторов организовать рабочую группу. Ее представители будут заниматься вопросами эксплуатации объектов после чемпионата.
Голубева поблагодарили за проделанную работу по развитию детско-юношеского спорта. Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов рассказал, что в области возводится большое число спортсооружений.
"Мы в курсе об организации спортивного кластера у стадиона. Также нам известно о решении проводить третий урок физкультуры, который посвящен футболу. Выражаем благодарность за эту деятельность", - рассказал Кутепов.
Губернатор отметил, что во время подготовки к ЧМ они уже готовятся к тому, что будет после него.
Напомним, чемпионат состоится летом, в регионе пройдут пять игр. К спортивному мероприятию возвели новые стадион и аэропорт. Воздушная гавань открылась 7 декабря, стадион - в марте.
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