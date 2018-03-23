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Posted 23 марта 2018, 07:44

Published 23 марта 2018, 07:44

Modified 17 сентября 2022, 14:59

Updated 17 сентября 2022, 14:59

В Ростовской области беспрецедентно выросла подделка табака — правительство

23 марта 2018, 07:44
Доля рынка нелегального табака в Ростовской области выросла на 14,7%, что является беспрецедентной цифрой, сообщила заместитель директора областного департамента потребительского рынка Наталья Багрянова.

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленности продукции в регионе в четверг Багрянова назвала рост доли рынка нелегальной табачной продукции "беспрецедентным", он составил 14,7%. "Согласно исследованию, среди всех городов с численностью населения более одного миллиона человек Ростов находится на первом месте", - отметила спикер. Она добавила, что высокие доли рынка нелегального табака зафиксированы в Таганроге - 16,7% и Шахтах - 13,3%.

По ее словам, большую часть нелегального рынка составляют белорусские производители. "Популярность белорусских марок обусловлена их ценовой доступностью для потребителей: сегодня стоимость нелегальных сигарет в Белоруссии не превышает 40-45 рублей за пачку. Эта сумма сопоставима с акцизом (в среднем 30-35 рублей) на пачку сигарет, который российские производители оплачивают в федеральный бюджет", - рассказал она.

Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области подполковник полиции Александр Туркин сообщил о росте выявленных нарушений в этой сфере. "В минувшем году на территории Ростовской области сотрудники органов внутренних дел выявили в 2,5 раза больше преступлений в сфере незаконного оборота табачной продукции", - рассказал Туркин. Он сообщил, что в 2017 году выявили 65 нарушений, тогда как в 2016 году - 26. По его словам, среди выявленных нарушений 2017 года увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений - с семи до 17, в крупном и особо крупном размере - с 12 до 49, уголовных дел, направленных в суд, - с шести до 17.

"За два месяца 2018 года выявлено 11 преступлений в сфере незаконного оборота табачной продукции", - добавил Туркин.

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