В Ростовской области беспрецедентно выросла подделка табака — правительство

Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области подполковник полиции Александр Туркин сообщил о росте выявленных нарушений в этой сфере. "В минувшем году на территории Ростовской области сотрудники органов внутренних дел выявили в 2,5 раза больше преступлений в сфере незаконного оборота табачной продукции", - рассказал Туркин. Он сообщил, что в 2017 году выявили 65 нарушений, тогда как в 2016 году - 26. По его словам, среди выявленных нарушений 2017 года увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений - с семи до 17, в крупном и особо крупном размере - с 12 до 49, уголовных дел, направленных в суд, - с шести до 17.