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Posted 23 марта 2018, 10:54

Published 23 марта 2018, 10:54

Modified 17 сентября 2022, 14:59

Updated 17 сентября 2022, 14:59

В Таганроге введут режим ЧС из-за аварийного коллектора

23 марта 2018, 10:54
В Таганроге Ростовской области намерены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за многочисленных провалов земли над аварийным канализационным коллектором, пишет правительство области.

"В муниципалитете намерены ввести режим ЧС. По информации главы региона Василия Голубева, это позволит направить на ликвидацию аварии средства резервного фонда", - сказано в сообщении.

Голубев добавил, что нужно создать постоянный штаб по ликвидации аварийной ситуации. По его мнению, необходимо принять меры для нормализации ситуации.

Эта информация прозвучала во время визита губернатора в Таганрог. Он также рассказал, что будет выделено 65 миллионов рублей за приобретение коммунальной техники. Помимо этого, поступило требование информировать горожан о ходе ликвидации аварии.

В данный момент уже обнаружено восемь порывов коллектора. Его срок эксплуатации истек несколько лет назад, сейчас необходима реконструкция. По мнению властей, на эти работы может уйти до 400 миллионов рублей.

Ранее пользователи в соцсетях сообщали об огромных ямах на дорогах.

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