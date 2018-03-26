Автовышку задействовали в тушении пожара в центре Ростова

Posted 26 марта 2018, 18:11
Published 26 марта 2018, 18:11
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
"Специалисты применили автовышку. Изначально загорелась квартира на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на четвертый этаж", - сказано в сообщении.
Инцидент произошел в понедельник вечером. Спасателям пришлось эвакуировались более 50 жильцов. Информации о пострадавших не поступало.
В доме четыре этажа и несколько подъездов. На месте происшествия находятся более 10 единиц пожарной техники.
Причина произошедшего на данный момент неизвестна.
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