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Posted 26 марта 2018, 06:23

Published 26 марта 2018, 06:23

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Билеты на футбольный матч "Ростов" - ЦСКА начали продавать в понедельник

26 марта 2018, 06:23
В понедельник началась продажа билетов на футбольный матч между командами "Ростов" и ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.

"Билеты можно приобрести на сайте команды или в кассах стадиона "Олимп-2". Они работают с 10.00 мск до 17.00", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стоимость билетов варьируется от 350 рублей до четырех тысяч рублей. В день игры кассы будут работать до конца первого тайма.

При этом клуб может аннулировать билеты, которые появятся в продаже в Интернете. Матч состоится 1 апреля в 19.00 мск в донской столице. Он пройдет в рамках чемпионата РФ.

Сейчас "Ростов" находится на 10 месте в турнирной таблице.

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