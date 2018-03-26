Билеты на футбольный матч "Ростов" - ЦСКА начали продавать в понедельник

Posted 26 марта 2018, 06:23
Published 26 марта 2018, 06:23
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Билеты можно приобрести на сайте команды или в кассах стадиона "Олимп-2". Они работают с 10.00 мск до 17.00", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стоимость билетов варьируется от 350 рублей до четырех тысяч рублей. В день игры кассы будут работать до конца первого тайма.
При этом клуб может аннулировать билеты, которые появятся в продаже в Интернете. Матч состоится 1 апреля в 19.00 мск в донской столице. Он пройдет в рамках чемпионата РФ.
Сейчас "Ростов" находится на 10 месте в турнирной таблице.
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