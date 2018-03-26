Два дня в Ростове будут проходить отключения воды

Кроме того, в среду днем воды не будет на улице Вавилова от Таганрогской до проспекта Королева и от Вавилова до Инженерной. С утра среды до четверга отключат водоснабжение от улицы Горсоветская до 30-я линия, от Тюхряева до Богданова, от 37-я линия до моста по улицы Сарьяна, от Комсомольской до Богданова, в поселке Ясная Поляна. В поселке Нахичевань вода будет подаваться с пониженным давлением.