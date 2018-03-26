Два дня в Ростове будут проходить отключения воды

Posted 26 марта 2018, 10:27
Published 26 марта 2018, 10:27
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
Во вторник утром на сутки отключат воду на улицах Жданова, 339, Стрелковой дивизии, Солженицына, Жукова. Также ограничения затронут проспект Ворошиловский от улицы Большая Садовая до Станиславского, от Социалистической до Московской.
Кроме того, в среду днем воды не будет на улице Вавилова от Таганрогской до проспекта Королева и от Вавилова до Инженерной. С утра среды до четверга отключат водоснабжение от улицы Горсоветская до 30-я линия, от Тюхряева до Богданова, от 37-я линия до моста по улицы Сарьяна, от Комсомольской до Богданова, в поселке Ясная Поляна. В поселке Нахичевань вода будет подаваться с пониженным давлением.
Также днем в среду воду отключат по проспекту Космонавтов, улицам Добровольского, Пацаева, бульвару Комарова, улицам Волкова и Капустина.
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