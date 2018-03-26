Когда рак на горе свистнул: экстренные проверки ТЦ Ростова

Posted 26 марта 2018, 14:32
Published 26 марта 2018, 14:32
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
Такое требование выставил глава региона Василий Голубев в понедельник. Всего в области работают 54 ТЦ и 36 кинотеатров.
Трагедия в Кемерово
В Кемерово возгорание произошло в воскресенье, пламя распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров. СМИ пишут, что погибли 64, пострадали более 40 человек, пропавшими числятся более 10 человек. Также погибли около 200 животных из контактного зоопарка. В данный момент пожар ликвидирован и специалисты приступили к разбору завалов. Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж. По предварительным данным, причиной происшествия стал поджог в батутной комнате. Издания пишут, что у одного ребенка была с собой зажигалка.
Серия ростовских пожаров
В 2017 году в Ростове произошли несколько крупных возгораний один за одним. Они также, как и пожар в Кемерово, потрясли жителей страны. Однако экстренную проверку всех торговых центров решили провести сейчас. Причины возгораний в донской столице до сих пор остаются загадкой. Первое происшествие в Ростове произошло 21 августа, это был крупнейший пожар за современную историю города. В районе Театральной площади выгорели свыше 100 зданий, возгорание тушили более суток. Тогда один человек погиб и десятки получили ранения. Потерпевшие уверены, что их дома подожгли риелторы, которые им угрожали, но следствие причину пока не установило. Прошло уже несколько месяцев.
Есть подозрения, что эта история растянется на годы. Погорельцам начали выдавать жилищные сертификаты в декабре 2017 года, сгоревшие участки до сих пор находятся в их собственности. Власти хотят их выкупить, но еще не определились, что будет на выжженой территории.
Ростовчане не успели оправиться от случившегося, как поочередно загорелись рынок "Темерник", павильон на "Атланте", сгорела гостиница около здания администрации. В декабре выгорела полностью одна из квартир и пострадали четыре человека.
Гостиница Torn House загорелась через месяц после пожара на "Театралке". В региональном УМЧС рассказали, что здание вспыхнуло и сгорело в считанные секунды из-за некачественных материалов фасада. Пламя охватило 840 квадратных метров. В этом инциденте погибли два человека. Позже власти сообщили, что объект отремонтируют до апреля 2018 года. В декабре появились сведения, что в городе гостиницы проверили на соблюдение требований пожарной безопасности. Специалистам удалось найти свыше тысячи нарушений, общая сумма наложенных штрафов составила 600 тысяч рублей.
В поселке Янтарный Аксайского района на площади 1,5 тысячи квадратных метров загорелся торговый павильон на рынке "Атлант". Локализовать пожар в двухэтажном здании удалось только спустя 4,5 часа. Причина произошедшего также осталась неизвестна, инцидент произошел в октябре. В этом же месяце загорелся рынок "Темерник" в Ростове. Пламя охватило шесть тысяч квадратных метров. Сгорело 80 процентов всех павильонов, палаток на рынке "Восточный", свыше 500 контейнеров. После этого были задержаны предполагаемые виновные в пожаре - сварщики, которые нарушили технику безопасности при монтаже платежных терминалов. Что с ними стало дальше - не разглашалось, также нет информации, на какой стадии находится следствие.
Примерно через месяц после этих инцидентов появились сведения, что пожарные и прокуратура проверят около 100 рынков.
Выводы
Получается, что в области, как и в других регионах РФ, массовые проверки начинаются после трагедий. После затихания массовой истерии перестает появляться информация о причинах происшествий и поиске виновников. С момента пожара на "Театралке" до следующего возгорания прошел ровно месяц, однако все равно были допущены крупные происшествия в городе. Результаты расследования крупнейшего за последние годы в Ростове пожара, как и результаты проверки рынков города, пока не обнародованы.