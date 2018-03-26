Когда рак на горе свистнул: экстренные проверки ТЦ Ростова

В 2017 году в Ростове произошли несколько крупных возгораний один за одним. Они также, как и пожар в Кемерово, потрясли жителей страны. Однако экстренную проверку всех торговых центров решили провести сейчас. Причины возгораний в донской столице до сих пор остаются загадкой. Первое происшествие в Ростове произошло 21 августа, это был крупнейший пожар за современную историю города. В районе Театральной площади выгорели свыше 100 зданий, возгорание тушили более суток. Тогда один человек погиб и десятки получили ранения. Потерпевшие уверены, что их дома подожгли риелторы, которые им угрожали, но следствие причину пока не установило. Прошло уже несколько месяцев.