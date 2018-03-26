Полиция в Ростове не планирует проверять ТЦ после пожара в Кемерово

Posted 26 марта 2018, 07:59
Published 26 марта 2018, 07:59
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
В воскресенье днем в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. В результате ЧП, по последним данным, погибли 56 человек, еще 11 человек пропали без вести, пострадали более 40 человек. Родственники погибших получат миллион рублей. Причина крупного пожара устанавливается.
"Для того, чтобы начались проверки в торговых центрах по регионам - нужны федеральные постановления. Мы ждем предписаний правительства", - отметил источник.
По мнению источника RostovGazeta, причиной пожара могут быть "надзорные каникулы", которые были объявлены в 2016 году для предпринимателей.
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