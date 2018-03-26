Ростов обогнал другие города по числу прочитанных книг из библиотек

Posted 26 марта 2018, 11:39
Published 26 марта 2018, 11:39
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
"За 2017 год житель Ростова в среднем прочел 21,8 книги из библиотечного фонда города, тогда как в Екатеринбурге этот показатель равен 20 книгам, в Новосибирске 18,9 книги, а в Омске 18 книгам", - сказано в сообщении.
Библиотечный фонд Ростова составляет 1,8 миллиона книг и прочих изданий, включая аудио, видео и электронные материалы, при этом только за 2017 год городские библиотеки пополнили 69,5 тысячи экземпляров книг, приобретенных на средства из бюджета.
Общая обновляемость книжного фонда муниципальных библиотек составляет 3,7%, что выше, чем во многих других российских городах.
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