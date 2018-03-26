Ростов обогнал другие города по числу прочитанных книг из библиотек

"За 2017 год житель Ростова в среднем прочел 21,8 книги из библиотечного фонда города, тогда как в Екатеринбурге этот показатель равен 20 книгам, в Новосибирске 18,9 книги, а в Омске 18 книгам", - сказано в сообщении.