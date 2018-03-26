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Posted 26 марта 2018, 06:53

Published 26 марта 2018, 06:53

Modified 17 сентября 2022, 14:59

Updated 17 сентября 2022, 14:59

Ростовчанка получила 55 тыс руб за вопрос знатокам в "Что? Где? Когда?"

26 марта 2018, 06:53
Жительнице Ростова-на-Дону удалось задать свой вопрос на телепередаче "Что? Где? Когда?" и выиграть 55 тысяч рублей, программу показали по Первому каналу.

Женщина передала снимок, на котором показала мост Палатино в Риме. Она поинтересовалась, почему он получил название "Английский". Знатоки за отведенное время не смогли найти ответ на вопрос и им пришлось обратиться за помощью к клубу.

Участники, которые присутствовали в зале, сказали, что такое название было дано из-за левостороннего движения. Ростовчанка получила компенсацию в 55 тысяч рублей за то, что игрокам пришлось просить помощи.

"Что? Где? Когда?" - это интеллектуальная телевизионная игра, первый выпуск вышел в 1975 году.

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