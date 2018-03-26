Троллейбусную улицу в Ростове отремонтируют к октябрю

"Сформирован список объектов улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на 2018 год, на которых будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части с устройством тротуаров, в рамках реализации программы "Безопасные и качественные дороги". В данный список включена улица Троллейбусная со сроком реализации до 1 октября 2018 года", ― написано в ответе на запрос.