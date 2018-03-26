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Posted 26 марта 2018, 07:34

Published 26 марта 2018, 07:34

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Троллейбусную улицу в Ростове отремонтируют к октябрю

26 марта 2018, 07:34
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Новости Ростова
Ремонт на улице Троллейбусной в Ростове-на-Дону должен завершиться к 1 октября 2018 года, говорится в ответе администрации Ростова-на-Дону на запрос корреспондента RostovGazeta.

"Сформирован список объектов улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на 2018 год, на которых будет проведен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части с устройством тротуаров, в рамках реализации программы "Безопасные и качественные дороги". В данный список включена улица Троллейбусная со сроком реализации до 1 октября 2018 года", ― написано в ответе на запрос.

Всего по программе "Безопасные и качественные дороги" запланированы работы на 43 объектах протяженностью 47,9 километра. Площадь покрытия, на котором предусмотрен ремонт, составляет 691,6 миллиона квадратных метров.

Также известно, что по улице Российской уже сделан ремонт дорожного покрытия по гарантии. А ремонтные работы по улице Армянской будут проведены при наступлении хорошей погоды.

Как часто вам приходится проезжать по улице Троллейбусной?
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#Город#Новости Ростова#Новости
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