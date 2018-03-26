rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 марта 2018, 10:06

Published 26 марта 2018, 10:06

Modified 17 сентября 2022, 14:59

Updated 17 сентября 2022, 14:59

Зарплата жителей Ростовской области выросла на 10,7%

26 марта 2018, 10:06
Средняя заработная плата жителей Ростовской области в январе 2018 года превысила отметку в 27,5 тысячи рублей, говорится на сайте Территориального органа госстатистики.

По сравнению с данными за январь 2017 года средняя зарплата в донском регионе выросла на 10,7%. В общей сложности среднесписочная численность работников в Ростовской области составила 1,08 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в столице донского региона бригады скорой помощи укомплектованы врачами всего на 26,6%. Помимо этого, поликлиники города испытывают нехватку участковых терапевтов, которых работает 66% от требуемого количества.

р2

Материалы по теме
Зарплата врачей в Ростовской области выросла на 22,7%Долги по зарплатам впервые начали снижаться в Ростовской области
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика