Зарплата жителей Ростовской области выросла на 10,7%

Posted 26 марта 2018, 10:06
Published 26 марта 2018, 10:06
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
По сравнению с данными за январь 2017 года средняя зарплата в донском регионе выросла на 10,7%. В общей сложности среднесписочная численность работников в Ростовской области составила 1,08 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что в столице донского региона бригады скорой помощи укомплектованы врачами всего на 26,6%. Помимо этого, поликлиники города испытывают нехватку участковых терапевтов, которых работает 66% от требуемого количества.
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