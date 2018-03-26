Жильцов сгоревшего в центре Ростова дома отправят в общежитие на Горького

Posted 26 марта 2018, 20:37
Published 26 марта 2018, 20:37
Modified 17 сентября 2022, 14:59
Updated 17 сентября 2022, 14:59
"Предложили переехать в общежитие, если жильцы согласятся. Однако они хотят остаться в своем доме", - сказано в сообщении.
По словам местной жительницы, если у человека есть в собственности еще жилье, то маневренный фонд ему не положен.
Напомним, возгорание произошло в примерно в 19.50 мск, ему присвоили второй ранг. Из дома эвакуировали более 50 человек.
Потушили огонь в 22.43, никто не пострадал. Появилась информация, что дом является аварийным и ранее в нем уже происходили возгорания.
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