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Posted 26 марта 2018, 20:37

Published 26 марта 2018, 20:37

Modified 17 сентября 2022, 14:59

Updated 17 сентября 2022, 14:59

Жильцов сгоревшего в центре Ростова дома отправят в общежитие на Горького

26 марта 2018, 20:37
Жителям дома на улице Социалистической в Ростове-на-Дону, в котором произошел крупный пожар, предложили временно переселиться в общежитие на улице Максима Горького, сообщает корреспондент RostovGazeta.

"Предложили переехать в общежитие, если жильцы согласятся. Однако они хотят остаться в своем доме", - сказано в сообщении.

По словам местной жительницы, если у человека есть в собственности еще жилье, то маневренный фонд ему не положен.

Напомним, возгорание произошло в примерно в 19.50 мск, ему присвоили второй ранг. Из дома эвакуировали более 50 человек.

Потушили огонь в 22.43, никто не пострадал. Появилась информация, что дом является аварийным и ранее в нем уже происходили возгорания.

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