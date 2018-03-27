Рыбохозяйственный комплекс на Дону будут развивать в сторону переработки

Posted 27 марта 2018, 11:56
Published 27 марта 2018, 11:56
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Ниша реализации свежей рыбы в регионе уже занята, по этой причине развитие рынка определенно будет идти в направлении переработки", - сказано в сообщении.
Для стимулирования развития направления малые и средние предприятия области, желающие модернизировать свое производство под переработку рыбы, получат субсидии не только из местного бюджета, но и из федерального.
Отмечается, что в настоящее время в Ростовской области действуют 60 предприятий, выпускающих копченую, вяленую, соленую рыбу, рыбные нарезки, консервы и пресервы из водных биоресурсов.
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