rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2018, 11:56

Published 27 марта 2018, 11:56

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Рыбохозяйственный комплекс на Дону будут развивать в сторону переработки

27 марта 2018, 11:56
Развитие рынка рыбохозяйственного комплекса в Ростовской области направят в перерабатывающую отрасль, следует из сообщения Азовского НИИ рыбного хозяйства.

"Ниша реализации свежей рыбы в регионе уже занята, по этой причине развитие рынка определенно будет идти в направлении переработки", - сказано в сообщении.

Для стимулирования развития направления малые и средние предприятия области, желающие модернизировать свое производство под переработку рыбы, получат субсидии не только из местного бюджета, но и из федерального.

Отмечается, что в настоящее время в Ростовской области действуют 60 предприятий, выпускающих копченую, вяленую, соленую рыбу, рыбные нарезки, консервы и пресервы из водных биоресурсов.

р3

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика