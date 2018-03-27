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Posted 27 марта 2018, 03:06

Published 27 марта 2018, 03:06

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Том Харди продемонстрировал фанатам, как выглядит в роли Аль Капоне

27 марта 2018, 03:06
В Интернете появилась фотография Тома Харди, загримированного под Аль Капоне, снимок опубликовал сам актер в сети Instagram.

По данным издания www.vokrug.tv, съемки фильма о знаменитом чикагском гангстере под названием "Фонзо" должны начаться в ближайшие дни. Сценарий фильма основан на истории Аль Капоне, который контролировал преступный мир Чикаго, после того, как он был арестован. Гангстер в одночасье лишился своего могущества и потерял друзей и близких. Аль Капоне вспоминает о прожитой жизни. В 1941 году преступник был освобожден, а через 6 лет умер от пневмонии.

Съемки будут проходить в Новом Орлеане.

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#Культура#Новости
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