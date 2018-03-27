Том Харди продемонстрировал фанатам, как выглядит в роли Аль Капоне

По данным издания www.vokrug.tv, съемки фильма о знаменитом чикагском гангстере под названием "Фонзо" должны начаться в ближайшие дни. Сценарий фильма основан на истории Аль Капоне, который контролировал преступный мир Чикаго, после того, как он был арестован. Гангстер в одночасье лишился своего могущества и потерял друзей и близких. Аль Капоне вспоминает о прожитой жизни. В 1941 году преступник был освобожден, а через 6 лет умер от пневмонии.