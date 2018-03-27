Власти Ростовской области начнут финансировать частные школы при вузах

По словам Мариновой, выделение средств из областного бюджета на оплату труда педагогов в таких школах "будет работать на главную задачу области – на увеличение числа мест в общеобразовательных учреждениях, что в конечном счете должно привести к переходу на односменное обучение к 2024 году".