Власти Ростовской области начнут финансировать частные школы при вузах

Posted 27 марта 2018, 11:48
Published 27 марта 2018, 11:48
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
По ее словам, раньше таким школам на льготных условиях предоставляли помещения, им также не нужно было оплачивать ремонт.
"Мы инициировали изменения в федеральный закон, чтобы возможно было финансировать из областного бюджета сферу высшего образования, которая имеет в своей системе учреждения общего образования. Речь идет о вузах, на балансе которых есть общеобразовательные учреждения", - сказала она.
По словам Мариновой, выделение средств из областного бюджета на оплату труда педагогов в таких школах "будет работать на главную задачу области – на увеличение числа мест в общеобразовательных учреждениях, что в конечном счете должно привести к переходу на односменное обучение к 2024 году".