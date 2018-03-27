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Posted 27 марта 2018, 11:48

Published 27 марта 2018, 11:48

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Власти Ростовской области начнут финансировать частные школы при вузах

27 марта 2018, 11:48
Власти Ростовской области намерены выделить деньги на зарплаты учителям в общеобразовательных школах, которые создаются при вузах, сообщила председатель комитета по образованию Заксобрания региона Валентина Маринова.

По ее словам, раньше таким школам на льготных условиях предоставляли помещения, им также не нужно было оплачивать ремонт.

"Мы инициировали изменения в федеральный закон, чтобы возможно было финансировать из областного бюджета сферу высшего образования, которая имеет в своей системе учреждения общего образования. Речь идет о вузах, на балансе которых есть общеобразовательные учреждения", - сказала она.

По словам Мариновой, выделение средств из областного бюджета на оплату труда педагогов в таких школах "будет работать на главную задачу области – на увеличение числа мест в общеобразовательных учреждениях, что в конечном счете должно привести к переходу на односменное обучение к 2024 году".

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