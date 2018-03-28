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Posted 28 марта 2018, 13:39

Published 28 марта 2018, 13:39

Modified 17 сентября 2022, 15:00

Updated 17 сентября 2022, 15:00

На ликвидацию прорыва коллектора в Таганроге потратят 180 млн рублей

28 марта 2018, 13:39
Для ликвидации коммунальной аварии в Таганроге, которая возникла из-за аварийного коллектора, необходимо потратить до 180 миллионов рублей, которых у города нет, сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

"Сумма, которую необходимо будет потратить для ликвидации коммунальной аварии, от 150 до 180 миллионов, для бюджета города это слишком большая сумма и губернатор пообещал, что деньги нам выделят", - сообщил Лисицкий.

Также он добавил, что организацией, осуществляющей аварийно-восстановительной работы, определен "Водоканал".

Ранее сообщалось, что на эти работы может уйти до 400 миллионов рублей.

Вечером 12 марта в Таганроге из-за коммунальной аварии вода из канализации затопила городские улицы, а 13 марта по улице Сергея Шило провалился асфальт. Посреди дороги образовалась огромная яма.

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