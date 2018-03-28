На ликвидацию прорыва коллектора в Таганроге потратят 180 млн рублей

Posted 28 марта 2018, 13:39
Published 28 марта 2018, 13:39
Modified 17 сентября 2022, 15:00
Updated 17 сентября 2022, 15:00
"Сумма, которую необходимо будет потратить для ликвидации коммунальной аварии, от 150 до 180 миллионов, для бюджета города это слишком большая сумма и губернатор пообещал, что деньги нам выделят", - сообщил Лисицкий.
Также он добавил, что организацией, осуществляющей аварийно-восстановительной работы, определен "Водоканал".
Ранее сообщалось, что на эти работы может уйти до 400 миллионов рублей.
Вечером 12 марта в Таганроге из-за коммунальной аварии вода из канализации затопила городские улицы, а 13 марта по улице Сергея Шило провалился асфальт. Посреди дороги образовалась огромная яма.