Прокуратура запретила журналистам снимать проверки ТЦ в Ростове

После этого, когда корреспондент RostovGazeta продолжил съемку процесса проверки торгового центра ведомствами, сотрудник прокуратуры попросил прекратить снимать и обратиться в пресс-службу, а сам исчез. Сотрудники торгового центра стали угрожать корреспонденту RostovGazeta, один из них приказал охране вывести представителя СМИ из ТЦ, но потом передумал.