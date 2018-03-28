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Posted 28 марта 2018, 09:35

Published 28 марта 2018, 09:35

Modified 17 сентября 2022, 15:00

Updated 17 сентября 2022, 15:00

Прокуратура запретила журналистам снимать проверки ТЦ в Ростове

28 марта 2018, 09:35
Сюжет
Новости Ростова
Сотрудники прокуратуры Ростовской области препятствовали съемке журналистов проверки пожарной безопасности торгового центра "Мегамаг" в Ростове в связи с ЧП в Кемерово, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Корреспондент RostovGazeta осматривал по заданию редакции торговый центр "Мегамаг" на предмет нарушений в нем пожарной безопасности, когда наткнулся на проверку ТЦ прокуратурой и МЧС. Сотрудник прокуратуры, не представившись и не предъявив своего удостоверения, начал требовать редакционное удостоверение корреспондента.

"Мы комментариев не даем, если вы хотите обратиться, то через прокуратуру Ростовской области", - заявил сотрудник прокуратуры.

После этого, когда корреспондент RostovGazeta продолжил съемку процесса проверки торгового центра ведомствами, сотрудник прокуратуры попросил прекратить снимать и обратиться в пресс-службу, а сам исчез. Сотрудники торгового центра стали угрожать корреспонденту RostovGazeta, один из них приказал охране вывести представителя СМИ из ТЦ, но потом передумал.

Препятствующий съемке сотрудник ТЦ представился Олегом Андрейченко, который значится генеральным директором ООО "Частная охранная организация "Защита". По адресу регистрации компании значатся также еще две организации - ООО "Концерн "Единство" и СА "Концерн "Единство". Концерн выступил застройщиком первой и второй очереди торгово-развлекательного комплекса "Мегамаг".​

Во вторник сотрудники МЧС и прокуратуры проверяли пожарную безопасность в торговом центре "Мегамаг". В ТЦ объявили учебную эвакуацию, но посетители торгового центра и продавцы проигнорировали сообщения пожарной сигнализации. Проверки в ростовских торговых центрах прошли после происшествия в Кемерово, где в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе дети.

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