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Posted 28 марта 2018, 12:51

Published 28 марта 2018, 12:51

Modified 17 сентября 2022, 15:00

Updated 17 сентября 2022, 15:00

Пьяные подростки стали чаще совершать преступления в Ростовской области

28 марта 2018, 12:51
За 2017 год число преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, выросло в Ростовской области на 5,6%, следует из сообщения облправительства.

"За указанный период в регионе зафиксировали 71 преступление, совершенное пьяными несовершеннолетними, тогда как годом ранее их было 67", - сказано в сообщении.

Кроме того, на 20% выросло число ранее судимых несовершеннолетних, вновь совершивших преступления (с 69 в 2016 году до 83 в 2017-м).

При этом на 75% снизилось число убийств, совершенных подростками, на 26% - угонов, на 14% - разбоев, на 9% - краж и случаев приобретения и хранения наркотиков, на 3% - грабежей.

Общее число несовершеннолетних преступников в 2017 году в области достигло 531 человека, что на 18% меньше, чем годом ранее.

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