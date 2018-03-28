rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2018, 14:52

Published 28 марта 2018, 14:52

Modified 17 сентября 2022, 15:00

Updated 17 сентября 2022, 15:00

Только 6% ростовских детдомовцев не "выбиваются в люди"

28 марта 2018, 14:52
Часть воспитанников детских домов в итоге становятся неблагополучными взрослыми, рассказала RostovGazeta директор ростовского детского дома №10 Ольга Черная.

"К сожалению, приблизительно 5-6 % от общего числа выпускников детских домов – это люди, чьи судьбы в итоге сложились неблагополучно", – сообщила она.

Спикер отметила, что при этом большинство детей "выбиваются в люди", заканчивая училища и колледжи, находят хорошую работу, создают благополучные семьи.

"Некоторые получают высшее образование, но чаще наши дети получают рабочие профессии", – уточнила спикер.

Черная также добавила, что сотрудники детских домов пытаются повлиять на плохое поведение своих детей и после выпуска из детского дома, но обычно это уже невозможно.

"К сожалению, зачастую мы повлиять на выпускника уже не можем – он считает себя взрослым и независимым", – поделилась наблюдениями она.

Материалы по теме
Транспортная фирма извинилась за отказ в льготном проезде сироте в РостовеПод Ростовом чиновница игнорировала обращение сироты о невыдаче жильяПриемных детей возвращают из-за неоправданных ожиданий и трудностей
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика