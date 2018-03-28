Только 6% ростовских детдомовцев не "выбиваются в люди"

Posted 28 марта 2018, 14:52
Published 28 марта 2018, 14:52
Modified 17 сентября 2022, 15:00
Updated 17 сентября 2022, 15:00
"К сожалению, приблизительно 5-6 % от общего числа выпускников детских домов – это люди, чьи судьбы в итоге сложились неблагополучно", – сообщила она.
Спикер отметила, что при этом большинство детей "выбиваются в люди", заканчивая училища и колледжи, находят хорошую работу, создают благополучные семьи.
"Некоторые получают высшее образование, но чаще наши дети получают рабочие профессии", – уточнила спикер.
Черная также добавила, что сотрудники детских домов пытаются повлиять на плохое поведение своих детей и после выпуска из детского дома, но обычно это уже невозможно.
"К сожалению, зачастую мы повлиять на выпускника уже не можем – он считает себя взрослым и независимым", – поделилась наблюдениями она.