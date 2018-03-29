Бывшего военного осудили в Новочеркасске за "пьяную" езду

Posted 29 марта 2018, 09:42
Published 29 марта 2018, 09:42
Modified 17 сентября 2022, 15:00
Updated 17 сентября 2022, 15:00
"Суд установил, что в ноябре 2017 года мужчина сел пьяным за руль машины. Его остановили полицейские, после чего состояние опьянения было подтверждено", - сказано в сообщении.
Ранее водитель привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. По факту произошедшего завели уголовное дело.
На суде мужчина признал вину. Было учтено, что он является ветераном боевых действий. Его оштрафовали на 205 тысяч рублей.
Также осужденный был лишен прав на два года. Приговор может быть обжалован.
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