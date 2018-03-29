rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта 2018, 09:42

Published 29 марта 2018, 09:42

Modified 17 сентября 2022, 15:00

Updated 17 сентября 2022, 15:00

Бывшего военного осудили в Новочеркасске за "пьяную" езду

29 марта 2018, 09:42
Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу бывшего военного, которого два раза поймали пьяным за рулем авто, сообщается на сайте суда.

"Суд установил, что в ноябре 2017 года мужчина сел пьяным за руль машины. Его остановили полицейские, после чего состояние опьянения было подтверждено", - сказано в сообщении.

Ранее водитель привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. По факту произошедшего завели уголовное дело.

На суде мужчина признал вину. Было учтено, что он является ветераном боевых действий. Его оштрафовали на 205 тысяч рублей.

Также осужденный был лишен прав на два года. Приговор может быть обжалован.

р1

Материалы по теме
Ростовчанин на 250 тыс обокрал пьяную подругу, проводив ее до домаВоенного наказали под Ростовом за "пьяную" ездуМосквича по ошибке лишили прав за пьяную езду в Таганроге, где его не было
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика