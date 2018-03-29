FIFA удивило состояние газона на "Олимпе-2" в Ростове во время проверки

"С 1 апреля на стадион заходит компания, которая по тендеру выиграла обслуживание и подготовку футбольных полей к ЧМ. Мы их ожидаем и надеемся, что поле, которое не в самом идеальном состоянии, мы подведем к тому состоянию, о котором сложилось хорошее мнение у оргкомитета осенью прошлого года", - заявил он.