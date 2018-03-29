FIFA удивило состояние газона на "Олимпе-2" в Ростове во время проверки

Posted 29 марта 2018, 08:17
Published 29 марта 2018, 08:17
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Представители FIFA были очень довольны состоянием газона осенью прошлого года и крайне удивлены, что в этом году его качество ухудшилось", - сказал Сафронов.
По его словам, после того, как с 1 апреля команда переедет на новый стадион, подрядчики приведут в порядок газон на "Олимпе-2".
"С 1 апреля на стадион заходит компания, которая по тендеру выиграла обслуживание и подготовку футбольных полей к ЧМ. Мы их ожидаем и надеемся, что поле, которое не в самом идеальном состоянии, мы подведем к тому состоянию, о котором сложилось хорошее мнение у оргкомитета осенью прошлого года", - заявил он.
По словам Сафронова, вся необходимая техника по уходу за газоном у города есть.
Напомним, что весной прошлого года футболисты и тренер европейской команды "Манчестер Юнайтед" были недовольны качеством покрытия. По их словам, играть на поле невозможно.