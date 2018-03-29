rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта 2018, 08:17

Published 29 марта 2018, 08:17

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

FIFA удивило состояние газона на "Олимпе-2" в Ростове во время проверки

29 марта 2018, 08:17
FIFA осталось недовольно состоянием газона на домашнем стадионе футбольного клуба "Ростов", арена которого будет использоваться для тренировок сборных за день до матчей ЧМ, сообщил директор спортивной школы олимпийского резерва №8, руководитель тренировочной площадки "Олимп-2" Юрий Сафронов.

"Представители FIFA были очень довольны состоянием газона осенью прошлого года и крайне удивлены, что в этом году его качество ухудшилось", - сказал Сафронов.

По его словам, после того, как с 1 апреля команда переедет на новый стадион, подрядчики приведут в порядок газон на "Олимпе-2".

"С 1 апреля на стадион заходит компания, которая по тендеру выиграла обслуживание и подготовку футбольных полей к ЧМ. Мы их ожидаем и надеемся, что поле, которое не в самом идеальном состоянии, мы подведем к тому состоянию, о котором сложилось хорошее мнение у оргкомитета осенью прошлого года", - заявил он.

По словам Сафронова, вся необходимая техника по уходу за газоном у города есть.

Напомним, что весной прошлого года футболисты и тренер европейской команды "Манчестер Юнайтед" были недовольны качеством покрытия. По их словам, играть на поле невозможно.

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика