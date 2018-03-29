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Posted 29 марта 2018, 14:20

Published 29 марта 2018, 14:20

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Местному самоуправлению на Дону запретили составлять протоколы за нарушения

29 марта 2018, 14:20
Права составлять административные протоколы на нарушителей лишили органы местного самоуправления в Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

"В областной закон внесли изменения относительно полномочий органов местного самоуправления и контрольно-счетных органов при составлении протоколов об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Согласно новому положению, составлять протокол могут только должностные лица органов жилищного надзора. Объясняется решение тем, что в областном законе правонарушения, по которым органы местного самоуправления могут составлять протоколы, были прописаны шире, чем в федеральном.

Кроме того, правом на составление протоколов об административных правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля, кроме аудиторов, наделили председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований.

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