Местному самоуправлению на Дону запретили составлять протоколы за нарушения

Posted 29 марта 2018, 14:20
Published 29 марта 2018, 14:20
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"В областной закон внесли изменения относительно полномочий органов местного самоуправления и контрольно-счетных органов при составлении протоколов об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.
Согласно новому положению, составлять протокол могут только должностные лица органов жилищного надзора. Объясняется решение тем, что в областном законе правонарушения, по которым органы местного самоуправления могут составлять протоколы, были прописаны шире, чем в федеральном.
Кроме того, правом на составление протоколов об административных правонарушениях при осуществлении муниципального финансового контроля, кроме аудиторов, наделили председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований.
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