Ростовские приставы подключились к поиску порно-режиссера

Во вторник в зале суда Советского района подсудимый занялся со своей сожительницей оральным сексом. Судебный пристав, заметив произошедшее, спугнул нарушителей. Инцидент попал на камеры наблюдений, затем в СМИ. В районном суде рассказали о том, что сейчас разыскивают тех, кто передал запись журналистам.