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Posted 29 марта 2018, 13:11

Published 29 марта 2018, 13:11

Modified 1 октября, 13:47

Updated 1 октября, 13:47

Ростовские приставы подключились к поиску порно-режиссера

29 марта 2018, 13:11
Сюжет
Новости Ростова
УФССП по Ростовской области разыскивает тех, кто передал в СМИ видеозапись с оральным сексом из зала суда, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь УФССП по региону.

Во вторник в зале суда Советского района подсудимый занялся со своей сожительницей оральным сексом. Судебный пристав, заметив произошедшее, спугнул нарушителей. Инцидент попал на камеры наблюдений, затем в СМИ. В районном суде рассказали о том, что сейчас разыскивают тех, кто передал запись журналистам.

"Судебные приставы проводят проверку, устанавливают передавших запись СМИ", - отметили в ведомстве.

#Новости Ростова#Новости
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