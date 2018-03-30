Афиша RostovGazeta: ароматные фотовыставки и мусорные мешки

Posted 30 марта 2018, 17:53
Published 30 марта 2018, 17:53
Modified 17 сентября 2022, 15:01
Updated 17 сентября 2022, 15:01
Место № 1 - Публичная библиотека. Что - открытие фестиваля "БиблиоART" . Когда - СБ 14:00-17:00, ВС 18:00, до 22 апреля
Вся территория библиотеки в этот период станет одной большой выставочной площадкой, где разместятся картины, скульптуры, арт-объекты. В рамках фестиваля пройдут культурные акции для популяризации творчества современных художников, музыкантов, поэтов, писателей. Тема фестиваля в этом году - Чемпионат мира по футболу.
В субботу в 14.30 пройдет музыкально-пластический перфоманс "Настоящее Длительное". Будут играть ростовские минималисты InEnsemble и музыкант Илья Symphocat, а танцевать - лаборатория "Позиция". В это же время начнется перфоманс Школы современной живописи «Связанные одной цепью». В 16.00 художник Юрий Бессмертный проведет авторскую встречу и откроет свою персональную выставку в Выставочном зале. Через час - в 17.00 - представят некоммерческий фильм «Магия превыше всего» (режиссер Екатерина Краснер).
В воскресенье пройдет концерт пианиста нео-классика Карлеса Мариго из Барселоны.
Место № 2 - Ростовский областной музей изобразительных искусств. Что - выставка "Парфюмер". Когда - ПТ 10:00-18:00, до 20 мая.
Это уникальная выставка - симбиоз двух видов искусств: художественной фотографии и парфюмерии. Она объединяет фотоработы, на которых представлены женские образы и специально созданные авторские ароматы. В коллекции 84 работы профессиональных фотографов и 28 авторских ароматов. Здесь можно увидеть художественные фотографии российских фотографов Дмитрия Чапала, Павла Киселева, Александра Борисова и многих других.
Место № 3 - театр имени Горького. Что - премьера спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Когда - СБ, ВС 18:30
Спектакль начинается неожиданно для классической пьесы – почти без декораций, но чем ближе к финалу, тем больше раскрывается сценография, превращая сцену в праздничную феерию. Декорации спектакля – тоже герои, и по мере развития событий они все активнее участвуют в действии.
Пьеса написана за пять лет до Французской революции. В ней выписан конфликт народа (которого представляет Фигаро) и власти (граф Альмавива). Тема актуальна и сейчас.
Место № 4 - город. Что - субботник. Когда - СБ
Почти по всему городу вас будут встречать люди с перчатками, лопатами и мусорными мешками. И они будут готовы поделиться инвентарем с вами, в субботу в Ростове проходит общегородской субботник, в каждом районе будут организованы несколько пунктов сбора добровольцев.
Место № 5 - театр имени Горького. Что - концерт " RASMUS ". Когда - ПН 20:00
После пятилетнего молчания группа выпустила альбом «Dark Matters». О сингле «Paradise», который вошел в альбом, солист группы Лаури Юленен сказал: «Рай — понятие относительное. То, что для одного человека ад, для другого может быть раем».
С туром группа объедет 22 города, это самый масштабный российский тур в истории коллектива.
Место № 6 - ДК "Ростсельмаш". Что - STAND UP. Когда - ПН 19:00
Проект стартовал в формате вечеринок, а сейчас приехал полноценным шоу с гастролями. В понедельник выступят Виктор Комаров, Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова.