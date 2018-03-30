Афиша RostovGazeta: ароматные фотовыставки и мусорные мешки

Почти по всему городу вас будут встречать люди с перчатками, лопатами и мусорными мешками. И они будут готовы поделиться инвентарем с вами, в субботу в Ростове проходит общегородской субботник, в каждом районе будут организованы несколько пунктов сбора добровольцев.