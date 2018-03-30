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Posted 30 марта 2018, 06:20

Published 30 марта 2018, 06:20

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

"Дочке" "Кингкоула" в Ростовской области продлили конкурсное производство

30 марта 2018, 06:20
Арбитражный суд Ростовской области принял решение о продлении конкурсного производства в компании "Замчаловский антрацит", входящей в ГК "Кингкоул" сроком на шесть месяцев, говорится в документах, размещенных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Поводом для продления процедуры послужило ходатайство конкурсного управляющего, связанное с незавершенностью всех мероприятий по ликвидации компании. Речь идет о необходимости реализации имущества должника, проведения расчетов с кредиторами, взыскания дебиторской задолженности.

ОАО "Замчаловский антрацит" был признан банкротом в июле 2016 года. Напомним, что гендиректор печально известной ГК "Кингкоул" Владимир Пожидаев был осужден на пять лет за невыплату заработной платы сотрудникам предприятия.

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#Экономика#Новости
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