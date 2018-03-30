Движение ограничат на Чехова в Ростове

Posted 30 марта 2018, 09:57
Published 30 марта 2018, 09:57
Modified 17 сентября 2022, 15:00
Updated 17 сентября 2022, 15:00
Движение будет ограничено от улицы Лермонтовской до Текучева и от Большой Садовой до Седова. Эти меры будут действовать с 18 апреля по 15 мая.
Ранее появились сведения, что 1 мая в городе перекроют движение на нескольких улицах из-за проведения шествия. Кроме того, с апреля по октябрь будет закрыт проезд от улицы Сарьяна до понтонного моста через реку Дон.
Помимо этого в городе будут ограничивать движение еще на нескольких улицах из-за ремонта дорог.
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