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Posted 30 марта 2018, 09:57

Published 30 марта 2018, 09:57

Modified 17 сентября 2022, 15:00

Updated 17 сентября 2022, 15:00

Движение ограничат на Чехова в Ростове

30 марта 2018, 09:57
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в части проспекта Чехова перекроют движение, ограничения будут действовать в течение месяца, информирует горадминистрация.

Движение будет ограничено от улицы Лермонтовской до Текучева и от Большой Садовой до Седова. Эти меры будут действовать с 18 апреля по 15 мая.

Ранее появились сведения, что 1 мая в городе перекроют движение на нескольких улицах из-за проведения шествия. Кроме того, с апреля по октябрь будет закрыт проезд от улицы Сарьяна до понтонного моста через реку Дон.

Помимо этого в городе будут ограничивать движение еще на нескольких улицах из-за ремонта дорог.

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#Город#Новости Ростова#Новости
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