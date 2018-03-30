Эксперты прогнозируют сокращение депозитов и рост инвестиций

Ставки по депозитам плавно снижаются, и инвестиции кажутся более привлекательными. Смещение фокуса с депозитов в строну инвестиций произошло не только в состоятельном сегменте, но и в среднем классе. Сейчас банки дают инструменты, которые позволяют более просто открыть эти вещи и разобраться в них.