Эксперты прогнозируют сокращение депозитов и рост инвестиций

Posted 30 марта 2018, 13:08
Published 30 марта 2018, 13:08
Modified 17 сентября 2022, 15:01
Updated 17 сентября 2022, 15:01
Ставки по депозитам плавно снижаются, и инвестиции кажутся более привлекательными. Смещение фокуса с депозитов в строну инвестиций произошло не только в состоятельном сегменте, но и в среднем классе. Сейчас банки дают инструменты, которые позволяют более просто открыть эти вещи и разобраться в них.
В "Альфа - Мобайле" есть функция "инвестиции" для любого клиента, где можно открыть брокерский счет и приобрести облигации. Даже средний класс с небольшим доходом может пробовать себя в инвестициях. Уровень входа минимальный - от пяти тысяч рублей. Люди начинают изучать инвестиции с небольших сумм - 20-30 тысяч рублей. Потом входят с более крупными суммами.
Тенденция сохранится в ближайшие несколько лет.