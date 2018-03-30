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Posted 30 марта 2018, 13:08

Published 30 марта 2018, 13:08

Modified 17 сентября 2022, 15:01

Updated 17 сентября 2022, 15:01

Эксперты прогнозируют сокращение депозитов и рост инвестиций

30 марта 2018, 13:08
Смещение фокуса с инвестиций в строну депозитов произошло в среднем классе по причине снижения ставок по депозитам и легкого доступа к инвестициям.

Ставки по депозитам плавно снижаются, и инвестиции кажутся более привлекательными. Смещение фокуса с депозитов в строну инвестиций произошло не только в состоятельном сегменте, но и в среднем классе. Сейчас банки дают инструменты, которые позволяют более просто открыть эти вещи и разобраться в них.

В "Альфа - Мобайле" есть функция "инвестиции" для любого клиента, где можно открыть брокерский счет и приобрести облигации. Даже средний класс с небольшим доходом может пробовать себя в инвестициях. Уровень входа минимальный - от пяти тысяч рублей. Люди начинают изучать инвестиции с небольших сумм - 20-30 тысяч рублей. Потом входят с более крупными суммами.

Тенденция сохранится в ближайшие несколько лет.

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