Инвентаризацию деревьев просят провести в Ростове после ЧП

Posted 30 марта 2018, 07:29
Published 30 марта 2018, 07:29
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
"Недавно произошла трагедия на Пушкинской: задавило деревом девушку. Так не должно происходить, но у нас обслуживают город всего по одному дендрологу на район", – сообщил он.
По мнению спикера, такой специалист не может нести всю ответственность за каждое дерево своего района.
"Предлагаю воссоздать городское производственное Управление зеленого строительства и садоводства, и провести инвентаризацию всех деревьев", – заявил спикер.
Глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ответил, что работа в части отслеживания состояния деревьев в настоящее время проводится.
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