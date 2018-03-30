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Posted 30 марта 2018, 07:29

Published 30 марта 2018, 07:29

Modified 1 октября, 14:05

Updated 1 октября, 14:05

Инвентаризацию деревьев просят провести в Ростове после ЧП

30 марта 2018, 07:29
Сюжет
Новости Ростова
Жители Ростова-на-Дону предложили воссоздать управление садоводства для предупреждения падения деревьев на людей, передает корреспондент RostovGazeta.

"Недавно произошла трагедия на Пушкинской: задавило деревом девушку. Так не должно происходить, но у нас обслуживают город всего по одному дендрологу на район", – сообщил он.

По мнению спикера, такой специалист не может нести всю ответственность за каждое дерево своего района.

"Предлагаю воссоздать городское производственное Управление зеленого строительства и садоводства, и провести инвентаризацию всех деревьев", – заявил спикер.

Глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ответил, что работа в части отслеживания состояния деревьев в настоящее время проводится.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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