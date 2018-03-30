Множество домов в Ростове останутся без света в начале апреля

Posted 30 марта 2018, 10:23
Published 30 марта 2018, 10:23
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Света не будет 2 апреля по улицам Бакланова, 2-я Володарского, Дубовского, 1-я Круговая, Кузнечная, Магнитогорская, Минаева, Портовая, проспекту Ворошиловский, переулкам Думчева, Лосева, 1-й, 2-й Поселковый, Туроверова.
Также 3 и 4 апреля электричество выключат по улицам Освобождения, Профинтерна, Темерницкая. Каждый день свет будут выключать со 2 по 22 апреля на улицах Белостокская, Лесопарковая, Родниковая, в переулке Ботанический.
Кроме того, 3 апреля света не будет на улицах Благодатная, Зорге, Калинина, Кустанайская, Миллеровская, Петрозаводская, Развилинская, Смоленская, Содружества, Толмачева. На следующий день ограничения будут действовать по улицам Акмолинская, Лесопарковая, Мечетинская, Петрозаводская, Чукотская.
Также 5 апреля электроснабжение выключат на улицах Еременко, Мадояна, Макарова, Мичуринская, Объединения, Одесская, Предботаническая, Сормовская, Челябинский, Красносельская, Лесопарковая, в переулках Снеговой, Сортовой, Танковый.
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