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Posted 30 марта 2018, 10:23

Published 30 марта 2018, 10:23

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Множество домов в Ростове останутся без света в начале апреля

30 марта 2018, 10:23
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в начале месяца из-за технических работ пройдут отключения света, в зоне ограничений окажутся несколько улиц, информирует "Донэнерго".

Света не будет 2 апреля по улицам Бакланова, 2-я Володарского, Дубовского, 1-я Круговая, Кузнечная, Магнитогорская, Минаева, Портовая, проспекту Ворошиловский, переулкам Думчева, Лосева, 1-й, 2-й Поселковый, Туроверова.

Также 3 и 4 апреля электричество выключат по улицам Освобождения, Профинтерна, Темерницкая. Каждый день свет будут выключать со 2 по 22 апреля на улицах Белостокская, Лесопарковая, Родниковая, в переулке Ботанический.

Кроме того, 3 апреля света не будет на улицах Благодатная, Зорге, Калинина, Кустанайская, Миллеровская, Петрозаводская, Развилинская, Смоленская, Содружества, Толмачева. На следующий день ограничения будут действовать по улицам Акмолинская, Лесопарковая, Мечетинская, Петрозаводская, Чукотская.

Также 5 апреля электроснабжение выключат на улицах Еременко, Мадояна, Макарова, Мичуринская, Объединения, Одесская, Предботаническая, Сормовская, Челябинский, Красносельская, Лесопарковая, в переулках Снеговой, Сортовой, Танковый.

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