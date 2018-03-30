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Posted 30 марта 2018, 10:17

Published 30 марта 2018, 10:17

Modified 17 сентября 2022, 15:00

Updated 17 сентября 2022, 15:00

МТС в Ростовской области демонтирует башню связи по требованию "Газпрома"

30 марта 2018, 10:17
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск компании "Газпром трансгаз Волгоград" к мобильному оператору — ПАО "Мобильные телесистемы" о демонтаже башни связи, следует из материалов электронной картотеки.

По данным истца, башня связи известного оператора мобильной связи нарушает границы охранных зон и зон минимальных расстояний компрессорной станции "Сохрановка" в Чертковском районе Ростовской области.

Объект, принадлежащий ПАО "МТС" филиал "Макро-регион "Юг", расположен на расстоянии 26,5 метра от ограждения компрессорной станции "Сохрановка".

Таким образом "Газпром трансгаз Волгоград" потребовал устранить нарушения, путем демонтажа башни связи, которая находится в 600 метрах от перекрестка автодорог "Воронеж-Ростов" на трассе М-4 "Дон-2".

Суд обязал "МТС" демонтировать башню в течение месяца с момента вступления решения в законную силу.

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