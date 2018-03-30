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Posted 30 марта 2018, 10:44

Published 30 марта 2018, 10:44

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

Свыше 120 деревьев и 800 кустарников высадят в Ворошиловском районе Ростова

30 марта 2018, 10:44
Сюжет
Новости Ростова
Более 800 кустарников и 127 деревьев высадят уже весной в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, сообщила горадминистрация.

"Кроме того, на площади 2,5 тысячи квадратных метров высадят одно-и многолетние цветы", - сказано в сообщении.

Все мероприятия по озеленению проведут за счет городского бюджета.

Помимо высадки деревьев в районе отремонтируют семь дорог общей протяженностью в 12 километров и введут в эксплуатацию 10 многоквартирных домов.

В 2018 году в районе завершат еще два крупных проекта - кинокомплекс "Горизонт", который начнет работать уже в апреле, и центр обучения персонала с подземной парковкой на проспекте Королева.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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